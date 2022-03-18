Дуров попросил Верховный суд Бразилии отсрочить блокировку Telegram

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Представители «Яндекса» не исключают возможность продажи сервисов «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Новости», говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте компании. «Яндекс» намерен сосредоточиться на развитии поисковой системы, рекламы, технологии беспилотного вождения, а также транзакционных услуг.

Зарегистрированная в Нидерландах компания, крупнейший представитель европейских интернет-компаний, а также ведущий поставщик услуг поиска и заказа такси в России сегодня подтвердила, что руководство «Яндекса» изучает различные стратегические варианты развития, в...