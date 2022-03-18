Дуров попросил Верховный суд Бразилии отсрочить блокировку Telegram
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
03:40, 19 марта 2022
Павел ДуровФото: lukomore. org/Global Look Press
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Основатель Telegram Павел Дуров обратился к Верховному суду Бразилии с просьбой отсрочить блокировку приложения в стране. Он принёс свои извинения властям за проблемы с коммуникацией. Он пояснил, что письмо с просьбой ограничить контент не дошло до администраторов из-за неправильного адреса электронной почты. Соответствующая запись появилась на официальном Telegram-канале основателя.
От имени нашей команды я приношу извинения Верховному суду Бразилии за нашу небрежность. Мы, определённо, могли бы работать лучше, — написал Дуров.
Для решения этой проблемы он попросил предоставить команде несколько дней.
В Бразилии судья Верховного суда ранее распорядился заблокировать мессенджер Telegram из-за его отказа от сотрудничества с властями, сообщил портал G1. Поводом стал отказ руководства платформы блокировать канал блогера Аллана душ Сантуша. Уточняется, что он находится под следствием по делу о распространении фейковых новостей. По мнению суда, Telegram «известен своей позицией отказа от сотрудничества с судебными властями в разных странах», этот факт послужил дополнительным аргументом в пользу блокировки платформы.