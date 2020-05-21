Дума приняла закон о налоговом капитале для самозанятых

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Депутаты Госдумы приняли закон о предоставлении самозанятым гражданам налогового капитала. Его сумма равна 1 МРОТ — 12 130 рублей.

Это условная сумма, которую государство перечисляет на счет и которую самозанятый может потратить на оплату тех налогов, которые ему предстоит уплатить, — цитирует РИА Новости главу думского комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова.

Согласно закону, воспользоваться капиталом могут граждане, зарегистрировавшиеся в качестве самозанятых до 1 июня 2020 года. Если сумма не будет израсходована полностью в текущем году, её остаток будет перенесён на 2021 год.

Как писал ранее NEWS.ru, законопроект о налогом капитале для самозанятых разработан правительством. В рамках поддержки этой категории граждан власти также вернут им налоги, уплаченные в 2019 году.