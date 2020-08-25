Долги O1 Group Минца достигли почти $2 млрд

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Долги ликвидирующейся на Кипре O1 Group российского миллиардера Бориса Минца достигли почти $2 млрд. Такую сумму в настоящее время требуют от него кредиторы, в число которых входят Промсвязьбанк ($49,2 млн), кипрские Agdalia ($360 млн), Centimilia ($10 млн), а также финансировавшая бизнес семьи Минца российская компания «Финстандарт ($42 млн).

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на документы о ликвидации O1 Group. По данным издания, на момент ликвидации оценочную стоимость активов О1 Group установить не удалось. По балансовой стоимости вложения в дочерние компании оценивались в $828 млн, а права требования O1 — в $985 млн. При этом на счёте в банке у компании было только €64 тыс.

Компания O1 Group проводит добровольную ликвидацию под контролем кредиторов. Принадлежащий ЦБ банк непрофильных активов «Траст» обвиняет ликвидатора компании — старшего директора CRI Group Криса Иаковидеса — в «лояльности» владельцу O1 Group. По мнению кипрских юристов «Траста», связанные с Минцем фирмы предъявили многомиллионные требования к O1 Group, что защитить компанию от «подлинных» кредиторов.

Как писал News.ru, Борис Минц вместе со своими сыновьями покинул территорию России и уехал в Лондон. Основной актив бизнесмена — O1 Properties — должен будет перейти компании Riverstretch Trading & Investments (Кипр). Через два дня стало известно, что Следственный комитет России начал доследственную проверку компании О1 Group. Основанием стало заявление «ФК Открытие», согласно которому сделки со структурами O1 Group причинили банку убытки в 34 млрд рублей.