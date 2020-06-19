Доходы московских кафе почти не увеличились после открытия летних веранд

Траты москвичей после открытия летних веранд при заведениях общепита увеличились незначительно. В первый день они выросли лишь на 10% по сравнению с тратами недельной давности, когда рестораны и кафе работали только навынос.
Горожане оставили на таких открытых площадках около 170 тысяч рублей,
Такой небольшой рост может быть связан с тем, что люди продолжают соблюдать меры предосторожности и лишний раз без серьёзной необходимости не посещают общественные места, предположили в банке. Кроме того, ещё не все сотрудники офисов вышли на работу, а днём именно они обеспечивают заполняемость подобных заведений общепита.
Летние веранды ресторанов и кафе
Наличие защитных масок у сотрудников, а также соблюдение социальной дистанции на летних верандах в Москве будут фиксировать с помощью видеонаблюдения и квадрокоптеров. За несоблюдение требований обещают штрафовать.
16 июня также возобновили работу музеи, выставочные залы и зоопарки, начался плановый приём пациентов стоматологические клиники.
Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, рестораны и кафе полностью могут открыться уже на следующей неделе — с 23 июня. Окончательное решение будет приниматься исходя из динамики эпидемический ситуации.
С 23 июня также планируется открыть фитнес-клубы и снять ограничения с детских садов и учреждений соцзащиты, писал NEWS.ru. Ношение в общественных местах масок и перчаток при этом остаётся обязательным.
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