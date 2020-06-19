Доходы московских кафе почти не увеличились после открытия летних веранд

https://static.news.ru/photo/5cd22fc8-b23a-11ea-830f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Траты москвичей после открытия летних веранд при заведениях общепита увеличились незначительно. В первый день они выросли лишь на 10% по сравнению с тратами недельной давности, когда рестораны и кафе работали только навынос.

Горожане оставили на таких открытых площадках около 170 тысяч рублей, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка ВТБ, которая приводит данные эквайрингового бизнеса. В середине февраля, до введения из-за пандемии коронавируса ограничительных мер, этот показатель выше примерно на 30%, а в тот же день в 2019 году — на 20%.

Такой небольшой рост может быть связан с тем, что люди продолжают соблюдать меры предосторожности и лишний раз без серьёзной необходимости не посещают общественные места, предположили в банке. Кроме того, ещё не все сотрудники офисов вышли на работу, а днём именно они обеспечивают заполняемость подобных заведений общепита.

Летние веранды ресторанов и кафе открылись в Москве 16 июня. Это стало очередным этапом смягчения ограничений, введённых в столице с 28 марта. В общей сложности начали работу около трёх тысяч таких кафе. Основное условие — соблюдение требований Роспотребнадзора. Обязательными стали наличие средств дезинфекции и индивидуальной защиты, контроль за температурой сотрудников и посетителей, соблюдение дистанции между столиками.

Наличие защитных масок у сотрудников, а также соблюдение социальной дистанции на летних верандах в Москве будут фиксировать с помощью видеонаблюдения и квадрокоптеров. За несоблюдение требований обещают штрафовать.

16 июня также возобновили работу музеи, выставочные залы и зоопарки, начался плановый приём пациентов стоматологические клиники.

Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, рестораны и кафе полностью могут открыться уже на следующей неделе — с 23 июня. Окончательное решение будет приниматься исходя из динамики эпидемический ситуации.

С 23 июня также планируется открыть фитнес-клубы и снять ограничения с детских садов и учреждений соцзащиты, писал NEWS.ru. Ношение в общественных местах масок и перчаток при этом остаётся обязательным.