Дочке Ростеха нанесли ущерб в девять млн рублей при поставке оборудования «112»: дочке Ростеха нанесли ущерб в девять млн рублей при поставке оборудования

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении компании «Авинтел», которая поставила дочерней структуре Ростеха некомплектные программно-аппаратные комплексы, сообщает Telegram-канал 112. Ущерб от мошенничества был оценен в сумму около девяти млн рублей.

По данным издания, «РТ-Капитал» (входит в ГК «Ростех») заключила договор поставки программно-аппаратных комплексов с компанией «Авинтел» за 28 млн рублей. После того, как госкорпорация перечислила деньги поставщику, выяснилось, что часть элементов, необходимых для функционирования комплексов и прописанные в договоре, в комплект не вошли.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Следователи проверяют действия директора ООО «Авинтел» Дмитрия Румянцева, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Ростех пытается взыскать с Airbus около $200 млн аванса, выплаченного за поставку 17 самолетов A350, не осуществленную из-за санкций. Аналогичные иски могут подать и другие российские перевозчики, но юристы полагают, что шанса вернуть деньги нет, так как санкции ЕС запрещают любые финансовые взаимоотношения с компаниями из РФ. Единственным перспективным решением выглядит попытка добиться регистрации иска российских юрлиц в судах иностранной юрисдикции.