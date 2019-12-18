https://static.news.ru/photo/942fddce-2254-11ea-a041-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Lerner/Xinhua/Global Look Press

Дочернее предприятие российской компании ВЭБ-Лизинг Timaero Ireland Ltd. подала иск к Boeing на $185 млн с целью расторгнуть контакт на поставки 22 самолётов Boeing 737 MAX.

Как сообщил ТАСС старший вице-президент правового блока ВЭБ.РФ Игорь Краснов, обращение в суд стало вынужденной мерой.

Данная мера является единственным средством защиты прав и законных интересов Timaero после неоднократных попыток компании урегулировать сложившуюся ситуацию в досудебном порядке в духе доброй воли и ответственного партнёрства, отметил он.

Timaero Ireland Limited и Boeing заключили договор в 2014 году. В декабре 2018 года компания поставила первые два самолёта, однако после двух крушений самолётов этого типа на них был введён мораторий.

Ранее NEWS.ru писал, что Boeing принял решение приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года. На данный шаг в компании решились после того, как на 2020 год была перенесена сертификация этой марки самолётов.