Дочь совладельца ЛУКОЙЛа впервые попала в топ самых богатых женщин России

https://static.news.ru/photo/cd7409fe-e840-11ea-b78a-fa163e074e61_660.jpg Фото: katie.fedun /instagram.com

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 25 самых богатых российских женщин. Лидеры в 2020 году остались неизменны. Первое место так же занимает президент компании Inteco Management Елена Батурина. Её состояние выросло до $1,3 млрд.

На второй строчке — основательница крупнейшего в России интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук ($1,1 млрд). Впервые в рейтинг и сразу на третье место попала дочь совладельца ЛУКОЙЛа миллиардера Леонида Федуна Екатерина Федун. Состояние дебютантки оценивается в $700 млн.

Четвёртое место досталось супруге бизнесмена Юрия Ковальчука Татьяне Ковальчук ($600 млн). Пятое — у Елены Рыболовлевой ($600 млн), шестую позицию занимает акционер компании «Прогресс» Ольга Белявцева ($500 млн).

В первую десятку рейтинга также вошли дочь миллиардера Аркадия Ротенберга Лилия Ротенберг ($500), зампред правления «Новатэка» Татьяна Кузнецова ($450), Евгения Гурьева, которой принадлежит пакет акций «Фосагро» ($400), и совладелица группы компаний «Содружество» Наталья Луценко ($400 млн).

Ещё одной дебютанткой списка Forbes стала вдова умершего в 2019 году основного акционера «Уралсиба» Владимира Когана Людмила Коган (13-е место). Она унаследовала долю мужа (81,8%) в банке, входящем в топ-30 крупнейших банков России. Её состояние оценивается в 350 млн, сообщает издание.

Ранее NEWS.ru писал, что телеведущая и блогер Ксения Собчак второй раз подряд возглавила рейтинг Forbes по доходу в российском Instagram, заработав $1,48 млн.