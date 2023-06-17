Для российских IT-компаний предложили льготные условия размещения рекламы

Фото: Пресс-служба Gallery

Директор по диджитал-стратегии и маркетингу Gallery Марина Сурыгина

Для отечественных IT-компаний предложили льготные условия размещения наружной рекламы, сообщила на ПМЭФ директор по диджитал-стратегии и маркетингу Gallery Марина Сурыгина. Она отметила, что сегмент развития цифровой наружной рекламы активно развивается.

По данным Admetrix, в 2022 году он вырос на 24%, а в I квартале 2023 года — более чем на 40%. Сурыгина подчеркнула, что операторы превратились из источника инвентаря в IT-компании, которые разрабатывают программные и рекламные продукты, во многом уже превосходящие иностранные аналоги.

Благодаря им можно запускать коммерческую и социальную рекламу буквально одной кнопкой на тысячах экранов по всей стране. Большие данные позволяют находить целевую аудиторию рекламодателя, измерять эффективность размещений, а также запускать омниканальные кампании. Сейчас наша отрасль практически на 100% использует только российское программное обеспечение, — отметила Сурыгина.

По ее мнению, для достижения Россией технологического лидерства следует продвигать отечественные IT-компании. Эксперт отметила, что сейчас выделяется много грантов на разработку программных продуктов, однако средства необходимо выделять на их продвижение на рынке.

Ранее Сурыгина рассказала о росте цифровизации наружной рекламы на 40%. По ее словам, до 2020 года отрасль стагнировала.