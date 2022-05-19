«Сотни миллионов долларов»: Потанин рассказал о выкупе Тинькофф Банка Потанин поспорил с Тиньковым, что купил его долю в TCS Group «за копейки»

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания «Интеррос», принадлежащая совладельцу «Ноpникеля» Владимиру Потанину, купила 35% TCS Group у её основателя Олега Тинькова за несколько сотен миллионов долларов. Об этом сам Потанин сообщил в интервью «Интерфаксу», не назвав при этом точную сумму. Таким образом, бизнесмен не согласился с мнением Тинькова, который заявлял, что расстался с активом «за копейки».

Назвать сотни миллионов долларов копейками у меня язык не поворачивается. Для меня это большие деньги, — указал Потанин.

Ранее Тинькофф Банк, который носит имя бизнесмена Олега Тинькова со дня его основания в 2006 году, решил от этого бренда отказаться, проведя ребрендинг. Таким образом, финансовая организация решила «разорвать связь» с Тиньковым, который в социальных сетях выступил против военной операции на Украине. Бизнесмен в начале мая навсегда попрощался с Россией, отметив при этом, что бренды Tinkoff и La Datcha он заберёт с собой. Он подчеркнул, что права на них принадлежат его семье. Предприниматель также поблагодарил Владимира Потанина, который выкупил у него 35% акций TCS Group Holding (материнская компания Тинькофф Банка).

Однако в интервью The New York Times он назвал эту сделку «отчаянной распродажей со скидкой», отметив, что чувствовал себя словно в заложниках, когда пришлось «соглашаться на то, что тебе предлагают». Основатель Тинькофф Банка заявлял, что расстался с активом «за копейки», оценив сумму в 3% от справедливой стоимости. Во сколько обошлась такая сделка Потанину, доподлинно неизвестно. По приблизительной оценке, доля в 35% может стоить чуть больше $2 млрд.