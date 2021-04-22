Для иностранных инвесторов в России могут ввести «золотые визы»

https://static.news.ru/photo/04a80c88-a351-11eb-a717-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроект о «золотых визах» для иностранных инвесторов, упрощающих получение вида на жительство в России, вынесут на рассмотрение правительства, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Об этом сообщает ТАСС.

Сегодня в правительство будет внесён на рассмотрение закон о так называемых золотых визах, а именно упрощаем условия получения вида на жительство для иностранных граждан, которые готовы инвестировать в нашу экономику, — рассказал Решетников.

В ходе конференции Ассоциации европейского бизнеса министр добавил, что в случае принятия этого законопроекта иностранные инвесторы получат те же базовые права, что и жители страны, они смогут свободно передвигаться по России, открывать своё дело, выезжать и возвращаться, получать соцуслуги. В Минэкономразвития считают это важным шагом в повышении инвестиционной привлекательности страны.

Законопроект, вносящий изменения в закон «О правовом положении иностранных граждан» в части установления упрощённого порядка выдачи иностранным инвесторам вида на жительство (ВНЖ) в РФ, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документу, для получения ВНЖ иностранный инвестор должен вложить в российский бизнес как минимум 10 млн рублей или владеть российскими облигациями или недвижимостью стоимостью 30 млн рублей.

Власти РФ намерены стимулировать частных инвесторов и поддерживать создание новых рабочих мест в стране. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин во время выступления с посланием Федеральному собранию. Он поручил кабмину РФ в течение месяца представить дополнительные предложения по поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП). Среди них — налоговое стимулирование, доступное кредитование, расширение рынков сбыта продукции, в том числе за счёт закупок со стороны крупных государственных предприятий.