https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Российские предприятия могут получить персональные онлайн-кабинеты, в которые смогут загружать документы, необходимые для различных ведомств. По задумке, это позволит снизить сократить количество бумаг, так как надзорные органы не будут каждый раз запрашивать материалы заново, а станут забирать их из единого хранилища.

Таким образом, предполагается перейти и на электронный документооборот.

Письмо с обоснованием идеи глава Комитета Совета федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил и.о. вице-премьера Константину Чуйченко.

Предприниматели часто жалуются, что одни и те же документы разным контролирующим органам приходится предоставлять многократно. Помимо этого, даже в ситуациях, когда у надзорных ведомств есть возможность запрашивать материалы друг у друга, всё равно каждый документ они требуют в бумажном виде, пишет «Парламентская газета».

Одна из важнейших задач — гарантировать защиту ресурса, на котором будут размещаться документы или другая информация.

В качестве вариации предложено не загружать документы, а заполнять определённые формы, которые надо будет корректировать, только если изменятся основные данные.

В целом органы контроля разделяют такой подход, отметил Кутепов. Исключение составляет позиция ведомств, которые работают с закрытой информацией, в силу требований законодательства — это министерство обороны и Федеральная служба безопасности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ассоциация поставщиков и ретейлеров ECR Russia раскритиковала проект о внесении изменений в закон об электронной подписи. Соответствующее письмо было направлено в Госдуму.