https://static.news.ru/photo/8eb998f4-6eb6-11ea-a6fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Компании, производящие в России продукцию для борьбы с коронавирусом, будут работать на следующей неделе. Об этом сообщил глава Минпромторга страны Денис Мантуров.

Предприятия промышленности будут выполнять решение президента РФ. Следующая неделя для них станет нерабочей. Это не относится к производствам, задействованным в изготовлении продукции, необходимой для противодействия коронавирусу, — цитирует ТАСС главу ведомства.

Ранее во время видеообращения к гражданам из-за коронавируса президент России Владимир Путин объявил следующую неделю (30 марта — 5 апреля) нерабочей. Сотрудникам будет сохранена заработная плата. Работа всех организаций, действующих для обеспечения жизнедеятельности города, будет продолжена, писал NEWS.ru.

На 25 марта в мире число заразившихся превышает 424 тысячи человек. Число выздоровевших составляет более 109 тысяч. К летальному исходу заболевание привело в 18,9 тысячи случаев.

В России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 человек, летальных исходов нет.