Найден оригинал логотипа российского «Макдоналдса» Дизайнер Гиммельфарб нашел оригинал логотипа новой сети ресторанов «Вкусно — и точка»

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Дизайнер Илья Гиммельфарб обнаружил оригинал логотипа нового российского «Макдоналдса», который открылся 12 июня под брендом «Вкусно — и точка». Находкой он поделился на своей странице в соцсети. Художник уверен, что нынешний дизайн эмблемы ресторанов быстрого питания практически полностью повторяет товарный знак португальской компании Matos mix, производящей корма для животных.

Ранее представитель компании «Вкусно — и точка» рассказал, что на логотипе изображены картошка фри и бургер, внешне схожие с буквой М на зеленом фоне, который, по его словам, символизирует качество пищи и обслуживания.

Накануне журналистка и телеведущая Тина Канделаки с негативом восприняла новый логотип сети. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале. По ее мнению, эмблема «не залезает под кожу потребителя».

12 июня, в День России в Москве открылся фастфуд-ресторан «Вкусно — и точка», пришедший на замену бренду «Макдоналдс». С самого утра москвичи и гости столицы начали собираться на Пушкинской площади, где более 30 лет назад открылось первое кафе международной сети в России.

Позже новый владелец бизнеса Александр Говор заявил о планах открывать от 50 до 80 обновленных ресторанов в неделю по всей России.