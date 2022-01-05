Директор Black Star открыл кальянную с бриллиантами в углях

Директор Black Star Пашу рассказал, что открыл новую кальянную в Дубае, где гостям в угли добавляют мелкие бриллианты. По словам предпринимателя, открытие планировалось на 31 декабря 2021 года, но планы поменялись из-за сильных дождей, которые затопили помещение заведения. Об этом сообщает портал Teleprogramma.

Сделали всё возможное, чтобы открыться. По итогу пришло человек 70. Весь наш персонал героически выдержал. Всем понравилось, — заявил Пашу.

Известно, что на открытие кальянной Black Star Lounge приехали российские знаменитости: певица Клава Кока, Дима Масленников, Руслан Усачев, Егор Шип и другие.

Ранее сообщалось, что капитализация Apple превысила три триллиона долларов. Акции технологического гиганта показали рост в ходе сегодняшних торгов на уровне 3%, стоимость одной акции достигла отметки $182,88.

Известно, что Apple возглавляет список крупнейших по капитализации компаний. Microsoft с капитализацией в $2,5 трлн занимает вторую строчку этого списка, а третье место занимает Saudi Aramco. Её капитализация оценивается в $1,9 трлн.