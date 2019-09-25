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Создать надлежащую благоприятную среду для бизнеса — такую задачу поставил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, выступая на открытии презентации инвестиционных проектов в рамках пятого Форума малого и среднего бизнеса регионов стран — участниц ШОС и БРИКС.

Он объявил, что до 1 ноября во всех муниципалитетах Башкортостана введут должности бизнес-шерифов. Фактически это будет заместитель мэра, в обязанности которого входит только работа с предпринимателями и защита их интересов....