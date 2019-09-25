Переговоры о слиянии крупных производителей табачной продукции — Philip Morris International (PMI) и Altria Group — завершились безрезультатно, сообщил председатель совета директоров Altria Ховард Уиллард.
По словам топ-менеджера, объединение гигантов привело бы к увеличению прибыли и «синергии расходов».
Мы не смогли достичь соглашения, — говорится на официальном сайте Altria.
Руководитель добавил, что предприятие продолжит коммерциализировать систему для нагревания табака IQOS.
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