«Детский мир» на Лубянке хотят переделать под богатых покупателей

https://static.news.ru/photo/3512d198-a72d-11eb-9768-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владелец Центрального детского магазина (ЦДМ) на Лубянке, АО «Лубянка-Девелопмент», разрабатывает новую концепцию торгового комплекса для привлечения более состоятельных клиентов. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на бухгалтерскую отчётность компании за 2020 год.

К разработке пятилетней стратегии развития привлечена консалтинговая компания CBRE, — говорится в отчётности.

Как пояснила директор одного из департаментов управляющей торговым комплексом группы «Галс» Светлана Мазур, преобразования нацелены на «непрерывное улучшение продукта». Она подчеркнула, что глобальной смены концепции детского магазина не планируется и в настоящий момент окончательное решение ещё не принято.

При этом в отчётности АО «Лубянка-Девелопмент» указано, что для увеличения товарооборота и арендного дохода в ЦДМ планируется расширить спектр предлагаемых товаров и услуг, обновить концепцию общественного питания, а также «сфокусироваться на привлечении более высокодоходных групп населения». Так, например, формат досуга и развлечений планируется сместить в сторону цифровых технологий, а на первом этаже заменить арендаторов на крупных сетевиков, таких как «Золотое яблоко» и «Рив Гош».

«Детский мир» — крупнейший продавец детских товаров в стране. Его выручка по итогам 2018 года выросла на 14,3%, до 110,9 млрд рублей, год к году чистая прибыль — на 36,3%, до 6,6 млрд рублей.

Ранее Совкомбанк собирался приобрести долю в размере 25% принадлежащих АФК «Система» акций в «Детском мире». Эксперты оценивали возможную сделку на уровне 20 млрд рублей с учётом премии к рынку. В данный момент владельца здания ЦДМ контролирует ООО «ВТБ Капитал Пенсионный резерв».