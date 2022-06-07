Десятки человек уволили из S7 Space, управляющей Морским стартом

Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com/Global Look Press

Из S7 Space, управляющей Морским стартом, уволены 52 человека, рассказал в соцсетях бывший гендиректор компании Сергей Сопов со ссылкой на письмо экс-сотрудника корпорации. Действующее руководство S7 Group подтвердило информацию о кадровых переменах и пояснило, что это связано с финансовыми проблемами, сообщает РБК. Массовое сокращение произошло вопреки обещаниям главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина и вице-премьера Юрия Борисова сохранить космодром на воде.

Сегодня 52 сотрудника с С7 КТС [«С7 Космические транспортные системы»] уволены, я в том числе, все, что вы создавали, разрушено и сломано, космического направления больше нет. Очень жаль S7 Space как направление, — пожаловался уволенный сотрудник компании.

В S7 пояснили, что компания понесла убытки из-за отсутствия самолетов, поэтому пришлось отказаться от некоторых проектов, в частности S7 Space.

Это связано с финансовыми проблемами компании S7, когда не летают самолеты, деньги неоткуда взять на другие проекты, — заявили в компании.

В 2020 году S7 оценила расходы на возобновление запуска ракет с плавучего космодрома Морской старт в 29 млрд рублей. 15 млрд из общей суммы понадобятся на восстановление пусковой платформы и создание новой лёгкой ракеты, а 14 млрд рублей уже потрачены на приобретение и доставку плавучего космодрома в Россию и прочие связанные с проектом задачи.