Дерипаска: Западу придется снять штанишки и идти на поклон к китайцам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Дерипаска

Западу придется идти на поклон к Китаю на фоне банковского кризиса, считает бизнесмен Олег Дерипаска. По его словам, Европе и США придется смириться с началом нового этапа международных отношений — многополярного мира.

Как говорится, поздняк метаться, только деньгами этот кризис не зальешь. Придется снять штанишки и идти на поклон к китайцам. Придется, как бы ни хотелось, начинать новую страницу, как говорится, уже биполярного мира, — написал Дерипаска в Telegram.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на исследование экономистов Social Science Research Network сообщила, что 186 американским банкам грозит банкротство после краха Silicon Valley Bank. Это может произойти из-за роста ключевой ставки, а также большого числа незастрахованных депозитов. По данным издания, в случае массового исхода этих средств могут пострадать застрахованные вклады.

19 марта Национальный банк Швейцарии сообщил, что кризисный банк Credit Suisse будет поглощен UBS — ведущим банком страны. Для поддержки этого поглощения НБШ предоставит значительную помощь.