Дерипаска заявил, что санкции не помогут остановить конфликт на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Дерипаска

Российский бизнесмен Олег Дерипаска назвал санкции инструментом позапрошлого века в интервью изданию Financial Times. Он заявил, что в нынешнем столетии этот механизм неэффективен и не приблизит окончание конфликта на Украине.

Верить в то, что санкции остановят <...> или каким-то образом приблизят нас к его окончанию <...>. Нет. Нам нужно другое решение, — сказал Дерипаска.

Также предприниматель объяснил, почему Западу трудно заставить страны Глобального Юга присоединиться к антироссийским санкциям. По его словам, они хотят развития, а для этого нуждаются в российских ресурсах и отношениях с Россией.

Ранее он заявлял, что деньги «русичей» на Западе различными путями возвращаются в Россию и являются неплохим подспорьем для восстановления экономики.

Также миллиардер предсказывал начало мирных переговоров между Россией и Украиной. По его словам, они могут начаться в конце сентября. Бизнесмен считает, что сейчас Вашингтону, постоянно раскручивающему конфликты в мире, нужно найти компромисс с «врагами Америки». Он уверен, что Соединенным Штатам придется пойти на диалог с Китаем, а о России они на какое-то время забудут. За это время в РФ можно будет развить инфраструктуру, железные дороги, дороги и пограничные переходы, а также полностью перевести на цифровые рельсы торговлю и таможенные процедуры, считает предприниматель.