Арбитражный суд Краснодарского края вынес решение в пользу бизнесмена Олега Дерипаски и обязал власти краснодарского края продать ему земельный участок площадью в 216 га.
Согласно решению суда, департамент имущественных отношений региона должен в течение месяца направить предпринимателю проект договора-купли продажи. При этом арбитраж отклонил требования Дерипаски в части цены – бизнесмен хотел приобрести землю за 21 млн рублей, что составляет 60% от её кадастровой стоимости.
Спорный участок является землями сельхозназначения. Дерпиаска арендовал его с 2007 года и в 2018-м захотел приобрести в собственность. Законодательство предоставляет такую возможность после трёх лет аренды, если не было выявлено нарушений земельного законодательства. Кубанские власти отказались продавать участок, объяснив, что в нарушении закона на нём возведены капитальные строения – теплицы. Суд их таковыми не признал,
Ранее NEWS.ru писал, что Дерипаска
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен