https://static.news.ru/photo/ea1d2570-6539-11ea-b7ff-fa163e074e61_660.jpg Олег Дерипаска Фото: Igor Russak/Global Look Press

Арбитражный суд Краснодарского края вынес решение в пользу бизнесмена Олега Дерипаски и обязал власти краснодарского края продать ему земельный участок площадью в 216 га.

Согласно решению суда, департамент имущественных отношений региона должен в течение месяца направить предпринимателю проект договора-купли продажи. При этом арбитраж отклонил требования Дерипаски в части цены – бизнесмен хотел приобрести землю за 21 млн рублей, что составляет 60% от её кадастровой стоимости.

Спорный участок является землями сельхозназначения. Дерпиаска арендовал его с 2007 года и в 2018-м захотел приобрести в собственность. Законодательство предоставляет такую возможность после трёх лет аренды, если не было выявлено нарушений земельного законодательства. Кубанские власти отказались продавать участок, объяснив, что в нарушении закона на нём возведены капитальные строения – теплицы. Суд их таковыми не признал, сообщает РИА Новости.