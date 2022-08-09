«Деловые Линии» запустили сборные контейнерные перевозки из ЕС в Россию

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Группа компаний «Деловые Линии» запустила собственную сборную линию из Европы в Россию через Турцию. Теперь организации или индивидуальные предприниматели могут воспользоваться услугой LCL (Less Container Load), зарезервировав часть или отдельное место в контейнере для перевозки товаров.

В пресс-службе логистического оператора отметили, что спрос на доставку грузов через Турцию за последние месяцы вырос в среднем на треть. Бизнесу интересно это направление, ведь перевозка сборного груза из Европы в РФ теперь в 2 раза быстрее и на 25% дешевле, чем наземной доставкой. Таким образом чаще всего доставляют запчасти, оборудование, комплектующие, сырье и другие категории коммерческих партий грузов.

Кроме того, этот вид перевозки включает погрузочно-разгрузочные работы любой сложности, складские услуги, таможенное оформление и информационную поддержку. Транзитное время доставки сборных грузов из Турции в Россию через Новороссийск морем составляет от четырех дней.

Адаптируясь под новые условия, мы изменили логистические схемы и выстроили морской маршрут для контейнерных перевозок. Этот тип доставки уже действует для товаров из Юго-Восточной Азии, Индии, стран ЕС, а также Северной Африки и американских континентов, — пояснили в пресс-службе.

Напомним, что ранее группа компаний запустила мультимодальные перевозки из Китая — всеми видами транспорта — а также авиадоставку из стран Юго-Востока Азии.