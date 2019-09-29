https://static.news.ru/photo/c3f6f326-e316-11e9-b43d-fa163e074e61_660.jpg Фото: AFLO

Apple полностью распродала iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 зелёного и фиолетового цветов в России.

Следующая партия гаджетов должна прибыть в РФ в октябре. Как рассказали в официальном интернет-магазине Apple, iPhone 11 Pro и Pro Max уже нет на складе и их отправка возможна через 2–3 недели. Причём зелёный iPhone 11 придётся ждать дольше — около месяца, пишет « Коммерсант ».

Представитель «М.Видео-Эльдорадо» Валерия Андреева подтвердила, что некоторые модели в отдельных городах уже недоступны из-за высокого спроса в первые дни продаж. В «Вымпелкоме» рассказали о дефиците моделей с большим объёмом памяти. Пресс-секретарь МТС Алексей Меркутов тоже заявил о полной продаже новых iPhone с 512 Гб памяти.

Инсайдер в одном из ритейлеров поделился с «Коммерсантом» информацией о том, что за первую неделю продано более 40 тысяч аппаратов нового поколения. А аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин полагает, что ритейлеры могут пытаться специально раздуть дефицит, потому что ажиотажного спроса на часть моделей не наблюдается. В РФ поставлено 40 тысяч устройств из новой линейки, и их не могли продать все, так как пока многие модели есть в наличии в интернет-магазинах, считает аналитик.

Как писал News.ru ранее, продукции Apple удалось занять лишь второе место в рейтинге лучших смартфонов 2019 года, подготовленном американским изданием Business Insider.