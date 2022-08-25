Датский производитель насосов Grundfos уйдет из России

Фото: shutterstock

Датский производитель насосного оборудования Grundfos объявил о закрытии бизнеса в России и Белоруссии, сообщила пресс-служба компании. Владелец бренда объяснил такое решение тем, что не видит предпосылок к улучшению ситуации на Украине. Отмечается, что связанные с уходом с российского рынка расходы составят 851 млн датских крон ($128,5 млн).

Не видя признаков того, что ситуация изменится, и в соответствии со своими ценностями Grundfos приняла решение полностью закрыть свой бизнес в России и Белоруссии, — говорится в сообщении.

Ранее один из крупнейших мировых банков Citigroup заявил, что сворачивает потребительские операции в России. Отмечается, что финансовая организация будет стараться продать некоторые портфели розничного бизнеса. Компания закроет 15 филиалов и сократит более двух тысяч сотрудников.

В середине августа приняла решение уйти с российского рынка и Швейцарская компания по производству шоколада Lindt & Sprüngli. В компании подчеркнули, что продолжат оказывать поддержку сотрудникам из РФ и будут действовать согласно местному законодательству.