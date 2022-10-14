Danone объявила об уходе из России Danone отказалась от производства молочных и растительных продуктов в России

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Французская компания Danone объявила о запуске процесса передачи контроля над бизнесом по производству молочной и растительной продукции в России, сообщается на сайте компании. Подчеркивается, что ответственное и уважительное отношение к местным сотрудникам, потребителям и партнерам на протяжении всей процедуры остается в приоритете.

Компания Danone объявляет сегодня о решении инициировать процесс передачи фактического контроля своего бизнеса по молочной и растительной продукции в России, — говорится в сообщении.

Уточняется, что после закрытия сделка, одобренная регулирующими органами, приведет к деконсолидации бизнеса Danone EDP в России. В результате может быть списано до €1 млрд.

До этого немецкий производитель кофе Tchibo перестал владеть ООО «Чибо СНГ» и таким образом полностью вышел из российского бизнеса. Сообщалось, что продукция под брендами Tchibo и Davidoff будет выпускаться в России до конца 2022 года, после чего сменит названия.

Ранее подобным образом с российского рынка ушел финский производитель кофе Paulig Group. Компания передала местный актив топ-менеджеру организации-конкурента Milagro. Новый владелец получил завод по обжарке кофе в Твери, однако бренды и рецепты Paulig не были включены в сделку.