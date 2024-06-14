Coca-Cola захотела вернуться в Россию Роспатент: Coca-Cola вновь подала заявки на регистрацию товарных знаков в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американская компания Coca-Cola подала три заявки в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию товарных знаков, приводят «Ведомости» сведения из базы данных ведомства. Согласно обнародованной информации, речь идет о брендах Coca-Cola, Sprite и Fanta.

Товарные знаки относятся к 32-му и 33-му классам Международной классификации товаров и услуг, говорится в статье. В эти категории включены напитки безалкогольные и алкогольные, газированная вода и другие.

Ранее сообщалось, что американская компания Starbucks Corporation подала в Федеральную службу по интеллектуальной собственности заявки на регистрацию 14 товарных знаков в России. Согласно базе данных, заявки направлялись с конца мая по 1 июня 2024 года.

До этого Русская православная церковь (РПЦ) и Роспатент подготовили законопроект о запрете регистрации товарных знаков с религиозной символикой или семантикой. Таковые могут оскорблять чувства верующих и противоречить нормам морали, уточнила руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения.

Кроме того, РБК информировал, что в России допустили ограничение интеллектуальных прав и «принудительное лицензирование» иностранных изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Для этого могут создать специальный орган при правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, резюмировали журналисты.