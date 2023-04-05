Cisco уничтожила запчасти для оборудования в России на баснословную сумму Cisco уничтожила запчасти для оборудования в России на 1,9 млрд руб

Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

Производитель сетевого оборудования и программных продуктов Cisco Systems в январе этого года «физически уничтожил» запчасти и IT-оборудование в России на сумму 1,86 млрд рублей, следует из данных бухгалтерской отчетности «Сиско системс». В документе поясняется, что это сделано из-за прекращения продаж, передает ТАСС.

Запасы были физически уничтожены в январе 2023 года, в связи с чем по состоянию на 31 декабря 2022 года был начислен резерв под снижение стоимости в полной сумме стоимости запасов — 1,864 млрд рублей, — указывается в документах.

Под запасами подразумеваются эксплуатационные запчасти для оборудования и основные средства российского подразделения: транспортные средства, офисная мебель и техника, а также демонстрационное оборудование. Решение об утилизации приняли еще в августе 2022 года.

Ранее стало известно, что операторы связи в 2022 году наладили поставки в Россию телеком- и IT-оборудования. Речь идет о серверах, компьютерах, софте, которые теперь начинают сдавать в аренду корпоративным заказчикам, предоставляя возможность последующего выкупа.