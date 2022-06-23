Cisco попрощалась с бизнесом в России и Белоруссии Разработчик сетевого оборудования Cisco заявил об уходе с рынка России и Белоруссии

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23 июня американский разработчик сетевого оборудования Cisco заявил о прекращении своей деятельности в России и Белоруссии, соответствующее сообщение опубликовано на сайте компании. Cisco свяжется с клиентами, поставщиками и партнерами, чтобы обсудить все финансовые вопросы и соглашения о программном обеспечении, а также вернуть средства по предоплате за услуги.

Сейчас мы приняли решение начать планомерное свертывание нашего бизнеса в России и Белоруссии, — сказано в заявлении.

Ранее специалист по информационной безопасности Владимир Келаскин рассказал NEWS.ru, что из-за западных санкций отечественной IT-сфере грозит кризис, а всем пользователям — проблемы с интернет-трафиком. По его словам, отказ в обслуживании и поставке оборудования Ericsson, Cisco, Broadcom, Juniper, TSMC является фатальным ударом по российским телекоммуникациям.

Накануне финский производитель лакокрасочной продукции Tikkurila объявил об уходе с российского рынка. В заявлении производителя говорится о том, что соответствующее решение принято по причине неспособности «устойчиво работать даже на этом минимальном уровне». Представители Tikkurila добавили, что бизнес компании в России будет продан.