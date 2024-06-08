Названа сумма, которой лишился бизнес в Италии из-за санкций против России Итальянский бизнес лишился €15 млрд из-за антироссийских санкций

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Упущенные доходы итальянских компаний, покинувших Россию после начала военной операции на Украине, составили €10–15 млрд, сообщил РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини. По его словам, потери Рима являются чувствительными. При этом всего зарубежные компании лишились свыше $107 млн после начала военной операции на Украине.

Это чувствительный удар, плюс у нас в стране из-за этого произошло существенное сокращение рабочих мест. Но самое ужасное, что итальянский бизнес теряет российский рынок. За прошедшие два года мы уже лишились на нем значительного куска. Дальше, думаю, будет больше, — отметил он.

Торрембини объяснил, что старых игроков, с одной стороны, активно замещают азиатские и турецкие бизнесмены, с другой — импорт поджимают отечественные компании, начавшие производить собственный продукт. По его подсчетам, сейчас в России остается порядка 150 итальянских компаний, которые, преимущественно, занимаются производством продуктов питания, стройматериалов и комплектующих для промышленности. Он выразил уверенность, что эти фирмы никуда не уйдут, поскольку окончательно «обрусели».

Мы инвестировали кучу денег — порядка €500 миллиардов — в экономику России и по праву считаем себя полноценными членами экономического сообщества страны, — подчеркнул он.

Заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков ранее заявил, что Россия совершила все возможные шаги для защиты заблокированных вложений россиян в иностранные акции и готово к их разморозке. Он добавил, что впервые в истории обычные инвесторы с небольшими суммами пострадали от действий иностранных правительств.