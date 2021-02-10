Чубайс рассказал, какие страны ждёт крах

https://static.news.ru/photo/b9be400e-6bb3-11eb-9018-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Страны, которые не внедряют принципы устойчивого развития, в конечном итоге может постигнуть крах. То же можно сказать и о бизнес-проектах, считает спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.

Принципы устойчивого развития, или ESG (environmental, social, governance), предполагают учитывание при принятии решений экологических факторов (среди них, например, влияние на атмосферу и обращение с отходами), социальных (охрана труда и структура кадров) и управленческих (управление рисками и транспарентность информации). Ряд зарубежных инвесторов предпочитают вкладывать средства исключительно в компании, соблюдающие принципы ESG.

Мы сегодня находимся в точке, когда бизнесы или страны, не понявшие, не принявшие, не осознавшие, не интегрировавшие в свою стратегию устойчивое развитие, ESG, они движутся, ну, как минимум к отставанию, как максимум — к краху, — цитирует РИА Новости выступление Чубайса на форуме по корпоративному управлению.

При этом речь идёт не о далёких перспективах в 50–100 лет, а о короткой дистанции лет в пять-десять. Он подчеркнул, что для государства это путь в список стран третьего мира, а для бизнеса — дорога к банкротству.

По мнению Чубайса, с темпами роста мировой экономики, которые она демонстрирует в последние десятилетия, у следующих поколений может возникнуть недостаток ресурсов. В связи с этим, отметил он, необходимо ограничить потребление и рост производства. Кроме того, нужно менять самого человека, подчеркнул спецпредставитель главы государства.

Ранее, как писал NEWS.ru, Чубайс заявил, что власти России ошиблись, когда не стали вводить углеродный налог. По его словам, теперь отечественным компаниям-экспортёрам придётся платить его в казну Евросоюза.