Чистый долг «Черкизово» составил 94 млрд рублей

Фото: vk.com/cherkizovo_official

Чистый долг группы «Черкизово» возрос до 94,4 млрд рублей, увеличившись на 31,5%, сообщает Агентство Бизнес Новостей (АБН). При этом общий долг производителя мясной продукции вырос до 98,3 млрд с 81,3 млрд рублей в 2021 году. Долгосрочная задолженность компании в прошлом году достигла 38,3 млрд рублей.

В агентстве добавили, что в первом полугодии текущего года группа «Черкизово» сократила чистую прибыль до 6,9 млрд рублей. При расчете за год в процентном соотношении данная цифра составила 48,9%. В сравнении с доходностью компании в прошлом году ее чистая прибыль выросла до 16,9 млрд рублей.

16 мая компания «Черкизово» приобрела у финской фирмы Atria сеть фастфуда Sibylla. В сделку вошли контракты на поставку продукции более чем в четыре тысячи точек быстрого питания, а также на оборудование и рецептуру.

В марте 2019 года сообщалось, что ценные бумаги группы «Черкизово» взлетели в цене в ходе торгов. По данным данным Мосбиржи, стоимость обыкновенной акции «Черкизово» выросла на 37,69%, до 2338 рублей за штуку.