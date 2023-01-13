Число пассажиров российских авиалиний за 2022 год сократилось на 16 млн

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Общее количество перевезенных пассажиров российскими авиакомпаниями по итогам 2022 года составило 95,1 млн пассажиров, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с информацией. Согласно первичным данным, общее число пассажиров авиалиний России снизилось на 14,3% — на 16 млн человек. Такая статистика также оказалась ниже планки, заданной президентом России в марте 2022 года.

В декабре 2022 года было перевезено 7,1 млн пассажиров, что на 1,1 млн человек (13%) меньше, чем в аналогичном месяце позапрошлого года.

Пассажирооборот отечественных перевозчиков за прошлый год составил 227,7 млрд пассажиро-километров, это на 6,4% ниже, чем в 2021 году. Процент занятости кресел, наоборот, вырос, составив 84% (против 81,5% в 2021 г.). Увеличился и показатель коммерческой загрузки рейсов. В минувшем году он составил 70,6% против 65,4% годом ранее.

Ранее власти Приморского края заявили о том, что в 2023 году закончится ресурс двигателей трех канадских самолетов DHC-6, которые использует для перевозки пассажиров внутри региона единая дальневосточная авиакомпания «Аврора». Их нельзя будет эксплуатировать без ремонта, а сложности с этим появились после введения антироссийских санкций. Полеты на канадских самолетах уже сократили наполовину.