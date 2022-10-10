Число малых и средних предпринимателей в России побило рекорд Число малых и средних предпринимателей в России побило рекорд и достигло 28 млн человек

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В России количество людей, занятых малым и средним предпринимательством, достигло исторического максимума и составило 28 млн человек, пишет ТАСС со ссылкой на данные аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Отмечается, что по сравнению с показателем за предыдущий год, количество предпринимателей малого и среднего звена увеличилось на 2,5 млн человек.

Число занятых в сфере малого и среднего бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, в августе впервые достигло 28 млн человек, увеличившись по сравнению с началом года на 2,5 млн работников, или на 9,8%, — говорится в тексте исследования.

Как сообщают авторы публикации, ни в одном регионе России количество занятых в МСП не уменьшилось. Наибольший прирост привлеченных зафиксирован в Чеченской Республике (на 91,1%), Дагестане (на 88,5%), Кабардино-Балкарии (на 55,1%). Наименьший — в Ненецком автономном округе (на 0,4%), Сахалинской области (на 4%) и Республике Коми (на 4,6%).

По словам специалистов, суммарная доля малых и средних предпринимателей в России составляет около 38,6%.

Ранее экс-уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил со ссылкой на опрос предпринимателей о том, как санкции повлияли на российский бизнес. Ограничения затронули 84,1% опрошенных предпринимателей: 1,6% закрыли свой бизнес, 13,5% приостановили работу, 69% заявили, что продолжают работать, но адаптироваться к новым условиям ещё не успели.