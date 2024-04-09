Число иностранных компаний под контролем россиян резко возросло ФНС: число иностранных компаний под контролем россиян выросло на 21% в 2022 году

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Число контролируемых россиянами иностранных компаний по итогам 2022 года продемонстрировало резкий скачок, увеличившись на 21%, сообщает РБК со ссылкой на Федеральную налоговую службу. В ведомстве уточнили, что в 2023 году налогоплательщики предоставляли отчетность за предшествующий год.

Количество таких компаний растет ежегодно, однако в рамках последнего отчетного периода скачок оказался максимальным с 2017 года. Тогда показатель составил 33%. В числе задекларированных россиянами контролируемых иностранных компаний 98% составляют зарубежные организации, а остальные 2% — иностранные структуры без образования юрлица, в частности фонды и трасты, объяснили в ФАС.

Контролируемая иностранная компания (КИК) представляет собой организацию, не признаваемую налоговым резидентом России, которая находится под контролем юридического или физического лица, являющегося таковым. Субъект обязан декларировать КИК, когда его доля участия составляет более 25% или более 10% в случае если на российских резидентов приходится свыше 50% компании.

Ранее сообщалось, что соцсеть TikTok перестала получать прибыль от деятельности в России. Об этом свидетельствует предоставленная ФНС отчетность компании за 2023 год.