https://static.news.ru/photo/3bbb9f6c-caf1-11e9-b341-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

«РЖД-Недвижимость», дочерняя компания РЖД, проведёт модернизацию столичных вокзалов и займётся развитием прилегающих к ним территорий.

Планируются работы на Киевском, Белорусском, Курском и Савёловском вокзалах и близлежащих к ним территориях. Общая площадь подпадающих под модернизацию пространств составляет 177 гектаров, из которых на сами вокзалы приходится почти 23 гектара, пишет РБК .

Вблизи вокзалов предполагается строительство жилья и бизнес-центров. Вероятно, РЖД заключит с «РЖД-Недвижимостью» генеральный договор на управление проектами на сумму до 703 млн рублей на 2020 год, а в дальнейшем продаст инвесторам права на застройку территорий.

Как писал News.ru ранее, правительство России просят проверить РЖД на предмет необоснованного завышения цен в летний период. Соответствующее обращение на имя Дмитрия Медведева направила Межрегиональная общественная организация «Коллективная защита». Авторы документа отмечают, что они, проанализировав действующие тарифы на билеты за несколько месяцев, выявили многократное увеличение их стоимости.