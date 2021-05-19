Четверть бизнесменов признались, что занимают деньги у друзей и родных

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Больше четверти опрошенных малых и средних предпринимателей России признались, что получали деньги на развитие бизнеса от родных или друзей. Это свидетельствует о проблемах с доступностью банковских кредитов, пишет РБК со ссылкой на исследование Промсвязьбанка, «Опоры России» и агентства Magram Market Research.

Из тех, кто привлекал дополнительное финансирование, более четверти (27%) предпринимателей взяли деньги у друзей, близких или других частных лиц для финансирования своей деятельности, — говорится в исследовании.

По данным опроса, только 26% российских предпринимателей привлекали банковские кредиты для малого бизнеса за последний год, 9% предпринимателей кредитовались под видом физлица, а 18% воспользовались льготными и беспроцентными кредитами в рамках антикризисных мер государства. Причём, в 2017 году доля предпринимателей, берущих в долг у друзей и родных, была примерно такой же — 28%.

По словам бизнес-омбудсмена Бориса Титова, процент малых и средних предприятий (МСП), имеющих хотя бы один действующий кредит, в России вдвое меньше, чем в развитых странах — 22 против 42%. Это, по его мнению, свидетельствует о малой доступности капитала для МСП.