Chery запустит продажи автомобилей Omoda в России Китайский автопроизводитель Chery объявил о планах продавать в России свой бренд Omoda

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Китайская автомобилестроительная корпорация Chery намерена начать продажи в России автомобилей своего бренда Omoda, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании. Производитель уточняет, что линейка будет состоять из трех моделей: два кроссовера и один седан, которые поэтапно появятся в салонах до лета 2023 года, а к 2025 году модельный ряд будет расширен.

Компания АО «Чери автомобили рус» объявляет о расширении своего присутствия в России и намерена представить третий бренд — Omoda, — говорится в сообщении.

Для Omoda будет создана отдельная дилерская сеть. Предполагается, что машины данной марки в России займут позиции в high middle (верхний ценовой сегмент авто среднего класса). По мнению руководства компании, эти автомобили смогут стать достойной заменой ушедшим из РФ европейским и японским брендам.

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