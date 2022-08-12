Чехия перевела платеж за российскую нефть «Транснефть»: Чехия перевела платеж в банк за транзит нефти

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Платеж за транзит нефти через Украину, в направлении Чехии поступил в банк, сообщил советник президента «Транснефти» Игорь Демин. По его словам, которые приводит РИА Новости, компания ожидает подтверждения от «Укртранснафты» для начала прокачки. Он добавил, что проведенная оплата будет учитываться в дальнейших взаиморасчетах.

Есть информация о поступлении денег на счет банка-получателя. Ждем подтверждения о прохождении средств от «Укртранснафты», чтобы можно было открыть прокачку на Чехию, — сказал Демин.

4 августа «Укртранснафта» остановила прокачку нефти из РФ по южной ветке нефтепроводной системы «Дружба» в Венгрию, Чехию и Словакию, так как российская сторона не смогла провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС. При этом сообщалось, что транспортировка через Белоруссию в направлении Польши и Германии продолжается.

10 августа прокачка по южной ветке «Дружбы» через Украину возобновилась, сообщили в венгерской нефтегазовой компании MOL. В дирекции концерна указали, что топливо поступит в Словакию и Венгрию уже 11 августа. Однако представитель компании Transpetrol, являющейся оператором словацкой части «Дружбы», Линда Вашковичова заявила, что транзит нефти в Чехию по этому нефтепроводу восстановлен не будет. Чешская госкомпания MERO в свою очередь подтвердила, что прокачка пока остановлена.