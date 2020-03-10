https://static.news.ru/photo/239d3e22-62b3-11ea-8663-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Чечни запретили ввоз охлаждённого мяса птицы из других субъектов России, чтобы поддержать местных производителей.

Сотрудники правоохранительных органов на границе с республикой разворачивают грузовики с продукцией. Проблемы с поставкой мяса птицы подтвердил представитель «Ленты», а также источник, близкий к группе предприятий «Ресурс» — одному из основных производителей мяса бройлеров в России, передаёт «Коммерсантъ».

В МВД Чечни изданию сообщили, что запрет введён на основании рекомендаций местных Россельхознадзора и управления ветеринарии. Однако там ситуации прокомментировать не смогли. По одной из версий, ограничения ввели, чтобы продать излишки замороженной курятины с региональных предприятий. Неизвестно, какие именно производители в этом заинтересованы, но местная Урус-Мартановская птицефабрика принадлежит правительству Чечни.

Ранее NEWS.ru писал, что Россельхознадзор запретил ввоз мяса птицы в Россию из некоторых регионов Венгрии, Румынии и Чехии, где ухудшилась обстановка по высокопатогенному гриппу птиц. Под ограничения также попали инкубаторные яйца, готовая мясная продукция, не подверженная обработке, корма и кормовые добавки для птиц. Запрещено ввозить подержанное оборудование для убоя, разделки и содержания птицы. Поставки ограничены с 28 января 2020 года из регионов Комаром-Эстергом в Венгрии, Марамуреш — в Румынии и края Высочина — в Чехии.