В настоящее время венчурные инвестиции (предназначены для финансирования новых компаний — стартапов) в России — это удел государственных корпораций, нескольких частных фондов и узкого круга профессиональных инвесторов. Для большинства частников на этом рынке сейчас практически нет места. С другой стороны, отсутствие высокой конкуренции в данном сегменте приводит к инертности и существенному отставанию от собратьев в Европе, Азии и Америке. Как развивается венчурная сфера в России — в материале NEWS.ru.

Рынок венчурных инвестиций высокодоходен и при правильном профессиональном подходе он является низкорискованным. По количеству новых миллиардеров именно венчурные инвестиции давно уже стоят на первом месте в мире, однако в России это крайне закрытая сфера, практически не доступная среднестатистическому частному инвестору, рассказал венчурный инвестор, основатель iTLEADERS Егор Клопенко.

Если во всём мире доля инвестиций в венчурный рынок частного сектора постоянно растёт и он играет всё большую роль за счёт развития краудфандинга и появления специализированных венчурных фондов, то в нашей стране данный процесс идёт крайне медленно, если идёт вообще. Егор Клопенко венчурный инвестор, основатель iTLEADERS венчурный инвестор, основатель iTLEADERS

На текущий момент в России именно государственные корпорации стали одними из самых активных игроков на рынке венчурных инвестиций, однако оценить эффективность их работы в этом направлении часто достаточно сложно, так как она направлена не на прямую коммерческую выгоду и не подчинена логике классических инвестиций. Проекты часто берутся впрок, некоторые — для себя, а другие — просто так, чтобы взять.

Частный рынок венчурного инвестирования развивается в РФ очень медленно, и происходит это, в первую очередь, за счёт того, что состоявшиеся венчурные фонды уже давно собрали все инвестиции и являются закрытыми для новых участников, а порог входа в них, даже теоретически, отсекает всех обычных смертных, сетует Клопенко.

John Rowley/moodboard/Global Look Press

С другой стороны, на рынке появляется достаточно много странных и авантюристических предложений, не подкреплённых ничем и созданных для сбора средств и, по всей видимости, дальнейшего исчезновения.

Мы получаем достаточно много таких предложений, но уже через месяц найти хоть какое-то упоминание об этих фондах достаточно сложно. Отсутствие контроля сложившейся рыночной системы и всё той же конкуренции является отличной основой для роста мошенничества, и оно как раз направлено именно на «частников», которые очень хотят инвестировать в венчурные проекты, но не знают, как это сделать, — сказал собеседник.

Но тот факт, что частные венчурные фонды уже полностью сформированы, приводит к тому, что их спрос на проекты является не очень активным, а отсутствие высокого спроса со стороны фондов, порождённого конкуренцией, напрямую влияет на качество предложений от создателей стартапов, которое также оставляет желать лучшего и в значительной степени повышает риски инвестирования. Девять из десяти проектов, которые предлагаются разработчиками для привлечения средств, на самом деле не имеют никакого реального будущего и придуманы только для получения денег. Конечно, всё это очень легко отсеивается, но такими вещами должны заниматься профессионалы, а частные инвесторы могут не обладать соответствующими компетенциями, так как для них прямые инвестиции в такие проекты достаточно опасны.

Я думаю, что рынок частного венчурного инвестирования в России всё-таки будет развиваться в двух направлениях — платформы для краудфандинга и частные профессиональные венчурные фонды с низким порогом входа. Но не стоит забывать, что наш рынок — часть мирового. Мы никак не можем быть изолированы от остальных участников, тем более что речь идёт о технологиях и финансах, — отметил Клопенко.

И слабое развитие нашего венчурного рынка может привести к тому, что всё больше частных инвесторов будет смотреть на Запад или в Азию, где возможностей для них намного больше. Более того, и стартап-проекты чаще идут напрямую туда и собирают деньги именно там, а не в России.