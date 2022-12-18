Цены на новые автомобили могут вырасти на 10% в 2023 году Цены на новые автомобили могут вырасти на 10% в 2023 году из-за прекращения поставок

Цены на новые автомобили могут вырасти на 10% в 2023 году из-за прекращения их поставок в Россию, рассказал ТАСС генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский. По его словам, предпосылок к снижению стоимости машин без пробега неь

Цены на автомобили будут расти, предпосылок к их снижению нет. По ощущениям они будут выше примерно на 10% от текущих уровней, — рассказал Ольховский.

Он добавил, что стоимость автомобилей будет зависеть от курсов валют и логистических цепочек поставок. Ольховский пояснил, что чем больше ограничений появляется, тем выше расходы поставщиков и конечная стоимость автомобилей.

Директор по продажам новых автомобилей «Рольф» Максим Златокрылец отметил, что в 2023 году ассортимент расширится за счет корейских брендов. Он полагает, что их будут поставлять официально, также как и китайские.

Златокрылец добавил, что товарные запасы по остальным брендам будут распроданы до конца первого квартала 2023 года, а дальнейшие поставки возможны только по каналам параллельного импорта.

Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей ГК «Авилон» Алексей Стариков заявил, что параллельный импорт сегодня может положительно влиять на ситуацию с доступностью автомобилей. Он отметил, что благодаря нему в РФ попадают модификации машин, являющиеся новинками в стране.

Ранее «Известия» сообщали, что автоцентры распродадут оставшиеся иномарки в ближайший месяц. Сообщалось, что склады автоцентров серьезно истощились.