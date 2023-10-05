Крылышки и картофель в меню KFC подорожали на 10–12,5% KFC повысила цены на все меню из-за роста стоимости мяса птицы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания KFC, российские рестораны которой в ближайшие месяцы откроются под брендом Rostic’s, повысила цены на все меню на 10–12,5%. Причиной стал рост стоимости мяса птицы, сообщает Telegram-канал Mash.

Рост цен затронул ключевые позиции меню. Так, по данным с официального сайта российского KFC, «Боксмастер чиз» обойдется гостям в 359 рублей, «Твистер» — в 184 рубля, а картофель фри в зависимости от объема упаковки в 74, 94 и 174 рубля. Увеличение стоимости также коснулось стрипсов (144, 229 и 299 рублей), крылышек (159, 239 и 324 рублей), ножек (84, 144 и 199 рублей), а также соусов и напитков.

Сотрудники сети рассказали, что рост цен на позиции в меню связан с перебоями поставок мяса курицы. По этой причине компания вынуждена закупать продукцию с запасом и хранить ее в морозильных камерах, но такое решение проблемы влечет за собой риск быстрой порчи продуктов.

Проблемы с поставками мяса начались после того, как производители повысили цены на свою продукцию. Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила трем крупным участникам рынка запросы с целью провести анализ на обоснованность установленных цен на продукты.