Цены на европейскую мебель могут вырасти в два раза «Известия»: импортную пошлину на мебель из Европы предложили увеличить в пять раз

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Представители Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР) рассказали «Известиям», что пошлину на деревянную и мягкую мебель, а также матрасы из Европы планируют увеличить с 8,5–12% до 50%. В ассоциации пояснили, что эта мера связана с ответными санкциями на действия недружественных стран. По мнению специалистов, решение также связано в необходимостью поддержать отечественных производителей.

Наш рынок в принципе не нуждается в импортной мебели. На нее сейчас приходится небольшой объем в продажах. Внутренний рынок обеспечивают российские производители, которые за последние годы нарастили объемы выпуска продукции, — заявил изданию совладелец мебельной компании Mr.Doors Максим Валецкий.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров допустил, что мера может затронуть и товары IKEA. По его словам, в этом случае цены вырастут в два раза.

IKEA объявила о приостановке деятельности в России и Белоруссии в начале марта. Компания остановила импорт и экспорт, все производство в РФ, а также продажи в магазинах, в том числе и онлайн.

Главный исполнительный директор Ingka Group, управляющей магазинами IKEA, Йеспер Бродин заявил, что руководство компании уволило порядка 10 тысяч из 12 тысяч сотрудников в России. Он назвал текущий год «бросающим вызов» сети.