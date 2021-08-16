«Царьград» прекратил переговоры с Google о мировом соглашении

«Царьград» официально прекратил переговоры с компанией Google о мировом соглашении. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Учредитель «Царьграда» Константин Малофеев подчеркнул, что в случае неисполнения судебного решения на компанию будет наложена прогрессивная судебная неустойка. По его словам, эту денежную компенсацию от Google телеканал планирует потратить на создание альтернативной YouTube-площадки.

Сейчас у интернет-корпораций момент истины, — подчеркнул Малофеев.

Также отмечается, что сегодня, 16 августа, 9-й Арбитражный апелляционный суд Москвы повторно рассмотрит апелляцию компании Google на решение суда первой инстанции о полной разблокировке канала «Царьград-ТВ» в YouTube, восстановлении его видеоархива, миллиона подписчиков канала и компенсации за потерянную монетизацию контента.

Как ранее сообщалось, «Царьград» обратился в московский арбитражный суд после того, как видеохостинг YouTube, принадлежащий Google Ltd, без предупреждения заблокировал канал российского СМИ и удалил все материалы, обосновав это решение нормативами американского законодательства. Однако, утверждают представители «Царьграда», американские законы не действуют на территории РФ.