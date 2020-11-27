«Царьград» обвинил юристов Google в побеге с судебного заседания арбитража

https://static.news.ru/photo/a75c9dca-30a3-11eb-a573-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

По окончании заседания Арбитражного суда Москвы по иску телеканала «Царьград» к корпорации Google юристы американской компании покинули зал суда, отказавшись подписать расписки о дате и времени следующего заседания.

Один из представителей прокомментировал отказ тем, что юрисдикцию российского суда не признаёт и расписываться не будет. Второй поддержал его позицию, — передаёт «Царьград» слова гендиректора телеканала по правовым вопросам Виталия Беспалова.

Российское СМИ отмечает, что представители Google занимают заранее проигрышную позицию, так как компания, работающая в РФ, по сути, заявляет, что не признаёт российские правовые нормы.

«Царьград» обратился в московский арбитражный суд после того, как видеохостинг YouTube, принадлежащий Google Ltd, без предупреждения заблокировал канал российского СМИ и удалил все материалы, обосновав это решение нормативами американского законодательства. Однако, утверждают представители «Царьграда», американские законы не действуют на территории РФ.

Получается, могут заблокировать любой канал, если компании захочется это сделать. Причём причина блокировки будет рандомной, — считает учредитель телеканала Константин Малофеев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что YouTube снял блокировку с фильма-расследования украинского журналиста Андрея Лактионова об авиакатастрофе малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, опубликованного на канале интернет-издания «Украина.ру», после обращения Роскомнадзора.