Бывший гендиректор Renault в России Панков возглавил Aurus

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Андрей Панков

Бывший гендиректор Renault в России Андрей Панков возглавил российский бренд люксовых автомобилей Aurus, передает РИА Новости. C 2015 по 2019 годы он занимал должность гендиректора французского автоконцерна в РФ.

ООО «Аурус Моторс» объявляет о назначении Андрея Панкова на должность генерального директора с 28.12.2022 г., — отмечается в сообщении.

Панков отметил, что готов приступить к выполнению новых задач по наращиванию темпов индустриализации проекта, увеличению динамики роста объемов, а также масштабированию Aurus как бренда.

28 ноября на заводе в Елабуге началось серийное производство российского внедорожника класса люкс Aurus Komendant. Доля отечественных комплектующих в нем достигла 70%, включая все основные узлы автомобиля, силовую установку, трансмиссию, электронику, интерьерные и декоративные решения.

В Москве ранее прошла презентация Aurus Komendant. Отмечалось, что новинка отечественной марки построена на той же единой модульной платформе, что и другие модели. Komendant относится к сегменту полноразмерных SUV, автомобиль оснащен V-образным двигателем общей мощностью 598 лошадиных сил. Стартовая стоимость новинки — 33,7 млн рублей, а продажи стартуют в первом квартале 2023 года.