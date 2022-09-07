Business Insider узнал, почему Маск откладывал покупку Twitter Business Insider: Маск откладывал покупку Twitter в ожидании речи Путина на День Победы

Фото: imago-images.de/Global Look Press

Илон Маск

Американский бизнесмен Илон Маск откладывал покупку Twitter из-за предстоящей речи президента России Владимира Путина по случаю Дня Победы, передает Business Insider со ссылкой на тексты, обнародованные на слушаниях по сделке предпринимателя по приобретению соцсети. В переписке с Morgan Stanley он счел бессмысленной сделку в случае начала Третьей мировой войны.

Давайте помедлим всего на несколько дней. Завтрашняя речь Путина действительно важна. Не имеет смысла покупать Twitter, если мы приближаемся к Третьей мировой войне, — сказал адвокат Twitter, зачитывая тексты Маска во время слушания.

Юристы социальной сети отметили, что данные сообщения Маска доказывают, что отказ от приобретения не был связан с несоблюдением Twitter своих обязательств. Адвокаты считают, что тексты этих писем свидетельствуют о том, что срыв сделки произошел из-за обеспокоенности бизнесмена личными финансами.

В конце апреля Маск заключил с Twitter соглашение о приобретении за $44 млрд. Сделка должна была закрыться до конца 2022 года, но 9 июля миллиардер от нее отказался.

Маск заявил, что компания нарушила положения соглашения, указав, что социальная сеть не предоставила информацию о поддельных аккаунтах и спам-ботах. В ответ на это руководство Twitter подало в суд на предпринимателя, чтобы добиться завершения сделки.

В свою очередь Маск подал встречный иск. Миллиардер уличил руководство Twitter в мошеннических действиях и искажении ключевых показателей.