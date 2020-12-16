Букмекеры предлагают реформировать рынок ставок

https://static.news.ru/photo/e425bab4-3fb9-11eb-ac96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Ассоциация букмекерских контор призывает президента России Владимира Путина пересмотреть отношение к реформе профильного сектора экономики. Так, одним из предложений АБК является новый способ сбора с участников рынка отчислений, которые должны пойти на развитие спорта в стране. Согласно прогнозным ожиданиям, в 2021 году они могут составить порядка 6,5 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсант» .

Вместе с тем данные отчисления предлагается переводить через системно значимые банки, а не через единый частный центр учета, на чем ранее настаивали депутаты Госдумы. И, как уже сейчас ожидают аналитики, это должно повлиять на рост тарифов на проведение соответствующих платежей.

Между тем Госдума в первом чтении ранее одобрила уже формирование единого центра учёта ставок. Однако не исключено, что к последующим чтениям предложение АБК будет рассмотрено.

Согласно законопроекту, в системе контроля отрасли произойдет реформа — будет создан единый центр учёта ставок в форме общества с ограниченной ответственностью, а также обновлён порядок расчёта отчислений.

В настоящее время 5% (минимум — 15 млн рублей) ежеквартально участники букмекерского рынка должны переводить в пользу спортивных федераций. Но из-за изменений объём отчислений многократно уменьшится, до 1% (не менее 5 млн) каждой лиге и федерации.

В АБК же считают, что поток средств следует перенаправить в системообразующий банк . В частности, это может быть крупный госбанк. Известные букмекерские конторы, представленные во многих регионах РФ, в целом, поддерживают данную инициативу. Так, возможным форматом взаимодействия может быть комиссия по игорному бизнесу при Минфине. Она же сможет принимать решения по контролю и учёту средств. К тому же привлечение госбанков благоприятным образом повлияет на то, чтобы отрасль стала более прозрачной.