Букмекеров обнаружили в списке системообразующих компаний

https://static.news.ru/photo/981e1d3a-7e4b-11ea-b964-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генпрокуратура получила информацию о включении букмекерских контор в список системообразующих предприятий, которым положена приоритетная финансовая господдержка из-за пандемии коронавируса. Минэкономразвития поручено обосновать нахождение этих компаний в перечне.

Минэкономразвития, которое является ответственным за формирование этого перечня, поручено дать правовую оценку их включению с учётом имеющихся критериев, а также необходимости разработки новых, — сообщили ТАСС в Генпрокуратуре.

В Генпрокуратуре также отметили, что сотрудники ведомства на фоне распространения коронавируса постоянно следят за соблюдением законов в жизненно важных сферах экономики, в том числе и в сфере оказания господдержки бизнесу.

Как писал NEWS.ru, глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о надзоре за банками, которые получили государственную поддержку из-за распространения коронавируса. По её словам, если организации будут использовать её не по назначению, ЦБ отреагирует. Она отметила, что Банк России принял регуляторные послабления. Их цель — помочь гражданам и компаниям пережить трудный период. Набиуллина добавила, что меры регулятора направлены не на защиту прибыли банков, а на поддержку кредитования и смягчение последствий кризиса