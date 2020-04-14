Букмекеров исключили из перечня системообразующих предприятий

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Четвёртая по величине авиакомпания в России снизила количество пассажирских рейсов за сутки до 38 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда выполнялось 202 рейса. Об этом сообщил гендиректор UTair Андрей Мартиросов.

На заседании оперативного штаба по профилактике COVID-19 в Ханты-Мансийском автономном округе он также отметил, что авиаперевозчик вывел из оборота 50% лётного флота. 13 апреля UTair было выполнено 38 пассажирских рейсов....