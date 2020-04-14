Букмекеров исключили из перечня системообразующих предприятий

Сферу игорной деятельности исключили из обновлённых критериев отбора системообразующих предприятий, которым в период пандемии коронавируса положена приоритетная финансовая господдержка. Ранее букмекерские конторы в этом списке обнаружила Генпрокуратура.
Проект перечня системообразующих предприятий был сформирован исходя из критериев отбора, разработанных в 2015 году. Как и другие компании в списке, компания «Фонбет» попала на основе заявленных показателей, — сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Как писал NEWS.ru, Генпрокуратура получила информацию о включении букмекерских контор в список системообразующих предприятий. Минэкономразвития было поручено обосновать нахождение этих компаний в перечне. В Генпрокуратуре также отметили, что сотрудники ведомства на фоне распространения коронавируса постоянно следят за соблюдением законов в жизненно важных сферах экономики, в том числе и в сфере оказания господдержки бизнесу.