В российском «Макдоналдсе» могут сохранить оригинальную рецептуру блюд В Минпромторге допустили, что российский «Макдоналдс» сохранит рецептуру

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В Минпромторге готовы обсуждать возможность сохранения рецептуры блюд фастфуд-сети «Макдоналдс» с новыми владельцами, заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов, передаёт РИА Новости. По его словам, у блюд американской сети много поклонников. 16 мая компания окончательно ушла из страны из-за ситуации на Украине.

Когда к нам обратится новый владелец с какими-то вопросами, мы будем вместе обсуждать, что необходимо, чтобы [эта система] с новым названием, но со старой рецептурой, всем известной и любимой многими потребителями, эффективно работала, — сказал Евтухов.

Отмечается, что по России закрылось около 850 реcторанов, в том числе и самый первый, который открылся в 1990 году на Большой Бронной в Москве. Позже стало известно, что «Мaкдоналдс» возобновит работу в России в июне, но уже под новым брендом. Сохранятся 90% поставщиков, рабочие места и, как увeряют некоторые эксперты, даже меню.

Американская сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» решила продать свой бизнес в России действующему лицензиату Александру Говору. На данный момент предприниматель управляет 25 ресторанами сети, открытыми по франшизе.